Radny Artur Juhnke z Sępólna chce wstrzymać budowę kotłowni na gaz. ZGK nie jest chętne do wycofania się z inwestycji

Budowa nowej kotłowni gazowej i zastąpienie tej za dużej na potrzeby mieszkańców, wyeksploatowanej, opalanej biomasą była już przesądzona, o czym informowaliśmy na naszych łamach. W lipcu Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie otrzymał 6 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: milion złotych dotacji i 5 milionów złotych pożyczki. Nadal jednak przetarg nie został ogłoszony, ponieważ brakuje jeszcze pozwolenia na budowę.

Na ostatniej sesji Artur Juhnke złożył wniosek, który może zachwiać inwestycją, a podyktowany jest aktualną sytuacją cen paliw i polityki rosyjskiej.

- Zwracam się z wnioskiem o wstrzymanie i ponowną kalkulację lub całkowite odstąpienie od inwestycji zmierzającej do uruchomienia w Sępólnie Krajeńskim kotłowni opalanej gazem ziemnym. Rosnące w galopującym tempie ceny gazu spowodować mogą znaczny wzrost opłat dla odbiorców końcowych, którymi przede wszystkim są mieszkańcy osiedla Słowackiego. Proszę jednocześnie o rozważenie modernizacji aktualnego systemu ogrzewania, dostosowanie go do realnej ilości odbiorców i pozostanie przy kotłowni opalanej biomasą – powiedział radny. - Mam nadzieję, że ceny gazu w pewnym momencie się unormują, ale powtarzam, co mówiłem kilka miesięcy temu, o czym mówił również radny Janusz Tomas, a co też na komisjach w tym miesiącu poruszał radny Zdzisław Grzeca - nie jest moim zdaniem rozsądne uzależnienie tak dużej ilości odbiorców od decyzji jednego człowieka, naszego wschodniego sąsiada.