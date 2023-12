Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Prawie 100 minut walki [zdjęcia]

Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0

Sety: 25:18, 25:23, 25:22

Radomka: Murek 8, Świrad 6, Gałkowska 18, Johnson 11, Schoelzel 10, Łyczkowska 2, Stenzel (libero) oraz Rybak-Czyrniańska 1, Moskwa 1, Gajer 1.

Pałac: Makarewicz 3, Witowska 10, Sikorska 12, P. Nowakowska 9, Paluszkiewicz 5, Bałdyga 1, Saad (libero) oraz Łyszkiewicz 9, Gorzkiewicz 1, Bujnarowska 1.

Bydgoszczanki źle weszły w mecz. Przy stanie 2:2 przegrały pięć kolejnych akcji. Podopieczne Jakuba Tęczy próbowały odrabiać straty, ale zbliżały się co najwyżej na dwa punkty do radomianek. W końcówce seta straty wzrosły do siedmiu "oczek" po tym jak pałacanki nie potrafiły skończyć ataków w pierwszym tempie.

Drugi set rozpoczął się podobnie jak pierwszy. I potem nie było poprawy w grze bydgoskich zawodniczek. Traciły punkty seriami i przegrywały 11:17. Rzuciły się w pogoń i doprowadziły do remisu 23:23. W kolejnej akcji nie obroniły ataku Moniki Gałkowskiej, a w następnej po wideoweryfikacji straciły kolejny punkt.