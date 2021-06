"Radosne warsztaty" i niecodzienni goście na festynie z okazji Dnia Dziecka w Unisławiu. Zobacz zdjęcia

NOWE Dopłaty bezpośrednie 2021. Termin się kończy, a jeszcze ok. 30% rolników nie złożyło wniosku

Jeszcze ok. 400 tys. rolników, którzy co roku ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, w 2021 roku nie złożyło wniosku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w tym roku nie ma możliwości złożenia oświadczenia o braku zmian, ani wniosków papierowych. Wszystko odbywa się przez internet. Wydłużony termin naboru powoli zbliża się ku końcowi. Do kiedy można jeszcze złożyć wniosek o dopłaty?