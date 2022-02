Rafał Leśkiewicz z IPN o związkach generała Władysława Andersa z regionem

- Skąd pomysł, by nazwać pociąg “generał Władysław Anders”?

- Nazywając jeden z pociągów kursujących pomiędzy Łodzią a Włocławkiem imieniem generała Andersa wpisujemy się w realizację projektu “Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”. To projekt przypominający wysiłek zbrojny II Korpusu generała Andersa oraz żołnierzy generała Stanisława Maczka walczących na wielu frontach II wojny światowej.

- Jakie są związki generała Władysława Andersa z naszym regionem?

- Generał Anders pochodził z Błoni w powiecie kutnowskim, natomiast ochrzczony został w Chodczu w powiecie włocławskim. Władysław Anders jest także patronem Jednostki Strzeleckiej we Włocławku. Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Została ustanowiona inicjatywa nazwania jednego z pociągów imieniem gen. Andersa. W grudniu 2021 roku odbył się pierwszy przejazd tego składu, a w czwartek 17 lutego, pociąg - już jako “generał Anders” - przejedzie całą tę trasę. Na burtach wagonów są infografiki ilustrujące dokonania żołnierzy, którymi dowodził gen. Anders, czy to w bitwie pod Monte Cassino, Ankoną, czy Bolonią. Wcześniej łódzki oddział IPN przypomniał sylwetkę bohatera wojny polsko – bolszewickiej kapitana Stefana Pogonowskiego, który poległ 15 sierpnia 1920 roku w Wólce Radzymińskiej prowadząc atak na wojsko bolszewickie. Upamiętniając w taki sposób bohaterów naszej historii chcemy docierać z przekazem do szerokiego grona odbiorców.