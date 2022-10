Rafał Sonik ambasadorem mistrzostw świata w piłce ręcznej. Bilety na turniej w Polsce sprzedają się bardzo dobrze

Sonik, który od urodzenia jest mieszkańcem Krakowa, podkreśla, że ma piękne wspomnienia związane z piłką ręczną.

– Najlepszym moim sezonem był 2015 rok, gdy zwyciężyłem, dotychczas jako jedyny Polak, Rajd Dakar. W tamtym sezonie wygrałem także Puchar Świata, o ile pamiętam cztery z sześciu rajdów. Między innymi ten w Katarze, a było to niedługo po mistrzostwach świata w piłce ręcznej w tym kraju, a wówczas moim konkurentem głównym był właśnie Katarczyk. Także mecze polskich piłkarzy ręcznych podczas mistrzostw Świata w Katarze i ten mój sukces to moje najpiękniejsze skojarzenie sportowe. Najpiękniejszy dotychczas sezon jest zatem bardzo związany polską piłką ręczną – mówi ambasador Krakowa w trakcie najbliższych mistrzostw świata.

Dla wybitnego sportowca pełnienie roli ambasadora imprezy jest wielkich zaszczytem. – szczególnie, że jestem krakowianinem, tu się urodziłem. Tutaj spędziłem większość mojego życia, choć oczywiście również na wielu pustyniach świata, ale jednak Kraków to jest mój port macierzysty, moja mała ojczyzna. Mam w historii też to, że przyczyniłem się do tego, że TAURON Arena wygląda tak, jak wygląda, czyli, że jest najwspanialszym sportowym obiektem multifunkcyjnym w Polsce. Wywołałem przeniesienie mistrzostw świata super enduro właśnie do TAURON Areny w ostatnich latach i wciąż tu się odbywają. Z każdej strony patrząc, to, że jestem ambasadorem, stało się to jakimś rodzajem, jak to mówi klasyk, oczywistej oczywistości – dodaje.