Ranking systemów transportowych. Bydgoskie tramwaje na drugim miejscu w Polsce

- Bydgoszcz postawiła na tramwaje i dzięki temu możemy coraz sprawniej poruszać się po mieście – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - W ciągu ostatniej dekady nadrobiliśmy wieloletnie zaniedbania. Do 2010 mieliśmy tylko 2 nowoczesne tramwaje. Od lat 90. do momentu budowy torowiska na dworzec nie zbudowano ani jednego metra nowej linii. Dziś tramwajami możemy dojechać również do Fordonu oraz wzdłuż ulicy Kujawskiej na Górny Taras. Nasza sieć tramwajowa urosła z 28 do ponad 41 kilometrów