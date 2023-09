Rasy psów - te razy uważane są za najwredniejsze. Te psiaki mają teraz niezłe charakterki

Z każdym psem można współpracować. Nauczyć go komend i różnych sztuczek. To wymaga jednak czasu i odrobiny cierpliwości. Istnieją jednak rasy psów, które są trudne do współpracy. W ich naturze leży nieposłuszeństwo.

Wszystkie rasy psów wymagają odpowiedniej opieki. Są psy, które cenią sobie aktywne życie. Są i takie, które uwielbiają wylegiwać się na kanapie. To, jak będzie zachowywał się nas pies, w dużej mierze zależy od nas.