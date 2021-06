Ratownicy już pilnują bezpieczeństwa nad wodą w regionie. Na plażach będą Korytarze Życia

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

- W całodobowej gotowości są już wszystkie nasze stanice, patrolujemy największe akweny – informuje nas Maciej Banachowski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie przeceniaj swych umiejętności

W pandemii wielu ludzi przybrało na wadze, a ich umiejętności pływackie - głównie z powodu zamknięcia basenów - zmalały.

Widać to także po kondycji ratowników, ale szefostwo WOPR-u ocenia tak: - jeśli technika jest dobra, to wkrótce podszlifują formę i wrócą do pełnej sprawności.

- Pandemia rzeczywiście odcisnęła piętno na ludziach, więc apeluję o rozwagę. Nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie szarżujmy i przede wszystkim nie wchodźmy do wody po alkoholu – radzi Maciej Banachowski. Dodaje, że do większość utonięć przyczynia się alkohol.