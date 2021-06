Parawaning po polsku, czyli co wolno, a czego nie na plaży nad morzem i w naszym regionie

Namioty plażowe to coraz bardziej popularny ekwipunek Polaków. Służą – jak sama nazwa wskazuje – do rozbijania na plaży. Tylko czy jest to legalne? Jeśli tak zrobimy w Szwecji, Norwegii, na Islandii, a nawet na plażach Majorki, żadne konsekwencje nam nie grożą. Zresztą w krajach skandynawskich można rozbijać też zwykłe, służące do nocowania namioty i to niemal wszędzie, chyba że jest to teren prywatny. W Skandynawii trzeba wszak mocno trzymać się przepisów przeciwpożarowych, więc nie wszędzie można rozpalać ogniska.

W naszym kraju także co do zasady nie ma jednoznacznego zakazu biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami, np. kempingami, polami biwakowymi, stanicami wodnymi. Jednak w wielu miejscach robić tego nie można, np. w Lasach Państwowych. Przy czym od maja tego roku w całym kraju, w tym na Kujawach i Pomorzu, udostępniono wiele miejsc do biwakowania, gdzie można spędzić pod rząd dwa dni.