Ratownicy medyczni z Kowalewa Pomorskiego i helikopter LPR ratowali pacjenta

Mężczyzna, do którego wezwano pomoc, wymagał ekspresowej hospitalizacji.

- Po wstępnej diagnozie i zabezpieczeniu chorego zdecydowano o pilnym transporcie do szpitala. Dyspozytor medyczny do pomocy zadysponował Ratownika 18 z Płocka (HEMS - pogotowie lotnicze). Po przekazaniu załodze śmigłowca, chory drogą powietrzną trafił do jednego ze szpitali w naszym województwie – informuje Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.