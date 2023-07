Raz upał, raz burza z ulewą… W drodze na wakacje musisz bardzo uważać! Oto jak należy się zachować

Jazda podczas burzy i deszczu do łatwych i bezpiecznych nie należy. Do tych warunków trzeba dostosować prędkość, a w razie jeszcze większego pogorszenia pogody, zjechać na bezpieczny parking.

Upał to wymarzona wakacyjna pogoda, ale w czasie długiej podróży autem dla wielu kierowców może stanowić duże wyzwanie. Jeszcze gorzej, jeśli na drodze spotkają gwałtowną burzę.

Po upalnym weekendzie temperatura w regionie zacznie wracać do bardziej znośnej dla ludzi żyjących w naszej strefie klimatycznej. Niemniej upały z pewnością wrócą tego lata, a wraz z nimi gwałtowne zjawiska atmosferyczne – burze i ulewy. Od czerwca do lipca dochodzi w Polsce do największej liczby wypadków. Są to również rekordowe miesiące pod względem liczby rannych. Według policji najniebezpieczniejszym dniem jest piątek. Od początku wakacji na kujawsko-pomorskich drogach doszło już do pięciu wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Gdy robi się gorąco...

Irytacja, skłonność do ryzykownych i nerwowych manewrów - takie zachowania mogą pojawiać się u prowadzącego pojazd zmęczonego ekstremalnym gorącem. Klimatyzacja w aucie znacznie poprawia komfort jazdy, ale z reguły nie przebywamy cały czas w chłodzonych pomieszczeniach i upał ma wpływ na samopoczucie. - Zmęczenie upałem nie różni się zbytnio od niewyspania. Ma negatywny wpływ na szybkość reakcji i może powodować nieadekwatną do sytuacji nerwowość. Bez względu na źródło irytacji kierowca musi pamiętać, że jego zachowanie ma znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko pasażerów, ale także innych uczestników ruchu - wyjaśnia Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Warto na przykład poczekać z wyprzedzaniem na jednopasmowej drodze, jeśli nie mamy całkowitej pewności, że manewr wykonamy bezpiecznie.

Zaparkują w zacienionym miejscu!

Jeśli to możliwe, należy parkować w garażach lub zadaszonych i zacienionych miejscach. Wewnątrz auta zaparkowanego na słońcu w upalny letni dzień temperatura niezwykle szybko wzrasta i zamienia je w piekarnik. Zostawienie uchylonego okna w samochodzie ma niewielki wpływ na zahamowanie tego procesu.

- Gdy wsiadamy do pojazdu, który stał na słońcu, warto otworzyć wszystkie okna i wywietrzyć wnętrze, dopiero wtedy zamknąć i poczekać chwilę na efekty działania klimatyzacji – kontynuuje Adam Bernard.

Optymalna temperatura w aucie to 20 – 22 stopnie Celsjusza, ale w czasie upału można ją podwyższyć, aby różnica temperatur pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz samochodu nie była zbyt duża, bo to prowadzi do przeziębień. W aucie bez klimatyzacji warto mieć uchylone okno co zapewnia stały dopływ powietrza. Warto też uwzględnić częstsze postoje, by się nieco schłodzić.

Gdy wleci osa, nie panikuj!

Jadąc z uchylonym oknem albo wsiadając do auta ryzykujemy, że do kabiny wleci osa, pszczoła lub inny „kąśliwy” owad. A wtedy bywa, że reakcja kierowcy jest bardzo spontaniczna, wręcz paniczna, co może się skończyć niezamierzonym, gwałtownym skręceniem kierownicy albo wciśnięciem hamulca.

Skutki dla kierowcy i jego pasażerów, a nawet dla innych uczestników ruchu drogowego, mogą być dramatyczne. Dlatego specjaliści radzą zachować spokój i nieproszonego gościa pozbyć się uchylając szerzej okno albo po zaparkowaniu samochodu w bezpiecznym miejscu.

Kolejnym zagrożeniem są burze

Podczas burzy w aucie jesteśmy bezpieczni, bowiem to zachowuje się jak typowa Klatka Faradaya, po której ładunek elektryczny spływa do ziemi. Dodajmy – w stojącym aucie, jako że podczas jazdy zagrażają nam inne zjawiska towarzyszące zwykle burzom i mowa jest gwałtownych opadach deszczu lub gradu i porywach wiatru. Dlatego kluczowe dla bezpieczeństwa jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Nie wystarczy przestrzegać obowiązującego na danym odcinku ograniczenia prędkości – trzeba uwzględnić wydłużoną drogę hamowania, kiepską widoczność, a także fakt, że kierowcy jadący przed nami mogą z powodu trudnej sytuacji na drodze zachowywać się w sposób nieprzewidywalny – radzą trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Również dlatego jeszcze większe znaczenie niż zwykle ma zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu.

Przy naprawdę silnych opadach pomocą mogą być światła przeciwmgłowe. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby tylnych nie włączać zbyt szybko, a dopiero wtedy, kiedy widzimy na odległość nie większą niż 50 m. Światła te trzeba wyłączyć, gdy tylko przejrzystość powietrza się poprawi, ponieważ mogą one oślepiać pozostałych uczestników ruchu. W czasie ulewnego deszczu wzrasta ryzyko poślizgu, gdyż na drodze może powstać warstwa wody oraz kałuże, a wtedy istnieje spore prawdopodobieństwo, że bieżnik nie będzie nadążać z odprowadzaniem zbyt dużej ilości wody spod opon. Jeżeli kierownica kręci się za luźno, a tył samochodu „ucieka” na boki, oznacza to, że właśnie doświadczamy zjawiska akwaplanacji. - Zachowajmy spokój, nie wykonujmy gwałtownych ruchów kierownicą, zdejmijmy nogę z gazu i płynnie zwalniajmy, aż samochód wytraci prędkość i ponownie odzyska sterowność – instruuje Adam Bernard. - Pamiętajmy, że niebezpiecznie może być także w czasie lekkiego deszczu, gdyż na powierzchni drogi zwykle znajdują się resztki opon, gumy, oleju, tarcz i klocków hamulcowych czy pył i kiedy w upalne dni zaczyna padać, zanieczyszczenia te tworzą cienką, śliską powłokę.

Jeśli trudne warunki atmosferyczne rzeczywiście uniemożliwiają dalszą jazdę, a auto przemieszcza się po drodze szybkiego ruchu, najbezpieczniej będzie skorzystać z miejsca obsługi podróżnych (MOP). Lepiej pozostać w aucie i unikać kontaktu z metalowymi elementami do momentu, w którym burza ustanie. Zatrzymanie auta na poboczu w warunkach ograniczonej widoczności grozi karambolem. Najlepiej unikać też postoju w pobliżu rzek czy zbiorników wodnych. Niebezpieczeństwo stanowi również sąsiedztwo drzew. W czasie silnego wiatru, który często towarzyszy intensywnym opadom deszczu, łatwiej o utratę kontroli nad pojazdem. Przyczepność zmniejsza się także w momencie skręcania lub hamowania. Dodatkowo śmieci i gałęzie naniesione przez wiatr mogą powodować duże niebezpieczeństwo. Należy wówczas zwolnić i ostrożnie omijać elementy leżące na jezdni.

„Zielone światło” dla rozbudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu