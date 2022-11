Regulamin akcji Karma Wraca

REGULAMIN AKCJI ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT “Karma Wraca”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem i koordynatorem zbiórki dla zwierząt jest Stowarzyszenie Stukot, ul. Morska 122, 85-722 Bydgoszcz, NIP: 5542972972, REGON: 382318890 (zwaną dalej: Organizatorem).

2.Uczestnikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Zbiórka jest akcją charytatywną.

II. CZAS TRWANIA i MIEJSCE ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

1.Zbiórka dla zwierząt odbędzie się podczas akcji „Karma wraca”, która będzie miała miejsce:

a)10.12.2022 r., od godz. 11:00 do godz. 16:00 w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

b)11.12.2022 r., od godz. 11:00 do godz 16:00 przed Urzędem Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko

c)17.12.2022 r. od godz. 11:00 do godz. 16:00 w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń;

d)18.12.2022 r. od godz. 11:00 do godz. 16:00 w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz.

2.Celem zbiórki jest zebranie datków w naturze dla zwierząt w postaci: karma mokra i sucha, witaminy dla zwierząt, środki higieniczne, legowiska, koce (polarowe), podkłady higieniczne, zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, żwirek dla kota, budki gąbkowe, smakołyki dla psów i kotów oraz wszystkie inne przydatne zwierzętom akcesoria.

3.W/w datki nie mogą być zniszczone, posiadać znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.

4.Zbiórka prowadzona będzie w formie datków w naturze (zbiórek rzeczowych).

5.Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Organizatora.

III. ZASADY ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

1.Zbiórkę prowadzić będą wolontariusze.

2.Wolontariusze za uczestnictwo w zbiórce nie pobierają żadnych opłat ani wynagrodzeń.

3.Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, zaś osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku może brać udział wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz wyłącznie w jego obecności.

4.Każdy wolontariusz wyposażony będzie w imienny identyfikator wydany przez Organizatora zbiórki.

5.Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2020roku, poz. 1672ze zm.).

6.Z zebranych datków nie będą pokrywane żadne koszty zbiórki.

IV. ZADANIA ORGANIZATORA

1.Do zadań Organizatora należy w szczególności:

a)Przeprowadzenie zbiórki

b)Podjęcie działań w celu jej zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa

c)Podsumowanie zbiórki

d)Złożenie sprawozdania ze zbiórki zgodnie z przepisami prawa

V. PATRON MEDIALNY ORGANIZATORA

1.Do przeprowadzenia zbiórki Organizator pozyska Patrona medialnego - podmiot, o którym mowa w pkt. 3.

2.Patron medialny włączą się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Patron medialny nie nabywa statusu Organizatora.

3.Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. KRS: 0000002408 (zwaną dalej: Patronem) jest Patronem medialnym, wspierającym i popierającym zbiórkę dla zwierząt „Karma wraca” organizowaną przez Stowarzyszenie Stukot, ul. Morska 122, 85-722 Bydgoszcz, NIP: 5542972972, REGON: 382318890

4.Polska Press jako Patron medialny akcji na łamach gazet: Express Bydgoski, Nowości - Dziennik Toruński i Gazeta Pomorska oraz na łamach serwisów internetowych www.expressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl. www.pomorska.pl, a także podczas prowadzonej Zbiórki będzie realizował świadczenie promocyjne dla partnerów reklamowych, którzy zgłoszą się do akcji jako Partnerzy Zbiórki “Karma Wraca”.

5.W celu zachęcenia jak największej liczby osób do przekazania darów na rzecz zwierząt w ramach zbiórki, o której mowa w pkt. 1 Polska Press jako Patron medialny wyda choinki osobom przekazującym dary na rzecz wskazanej zbiórki zgodnie z poniższymi zasadami.

6.Patron medialny oświadcza, że liczba choinek jest ograniczona. Liczba choinek wynosi 750 szt. i jest podzielona na poszczególne lokalizacje: 200 szt. w Inowrocławiu, 200 szt. w Osielsku, 150 szt. w Bydgoszczy, 200 szt. w Toruniu.

7.Choinki wydawane będą:

a)10.12.2022 r., od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

b)11.12.2022 r., od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów przed Urzędem Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko;

c)18.12.2022 r. od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz;

d)17.12.2022 r. od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń.

8.Warunkiem otrzymania choinki jest przekazanie Organizatorowi minimum (do wyboru): 1 koc duży, 1 kg karmy suchej lub mokrej, 2 podkłady higieniczne, 2 zabawki mniejsze lub 1 duża, 1 legowisko, 1 smycz, 1 obroża, 1 budka gąbkowa, smakołyki dla psów lub kotów, 1 żwirek 10 l, 1 kg smakołyków dla psów i kotów. Pozostałe produkty zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Partnera podczas akcji.

9.Patron medialny może odmówić wydania choinki w przypadku, jeżeli produkty nie będą spełniały wymogów opisanych w pkt. 7.

10.Przekazujący, którzy spełnią powyższe wymagania otrzymają choinkę:

a)200 pierwszych osób w dniu 10.12.2022 r., w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

b)150 pierwszych osób w dniu 11.12.2022 r., przed Urzędem Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko;

c)200 pierwszych osób w dniu 18.12.2022 r. w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz;

d)200 pierwszych osób w dniu 17.12.2022 r. w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń.

11.Każdy Przekazujący ma prawo do otrzymania 1 choinki bez względu na ilość przekazanych darów pod warunkiem przekazania minimum, o którym mowa w pkt. 7.

12.Choinki wydawać będzie Patron medialny.

13.W przypadku gdy Patron medialny wyda wszystkie choinki w danej lokalizacji będzie można oddać dary, ale bez prawa żądania choinki.

14.Nie ma możliwości zamiany choinki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.

15.Biorąc udział w akcji Przekazujący potwierdza, że akceptuje zasady zbiórki określone w Regulaminie.

16.Regulamin dostępny jest na stronie expressbydgoski.pl/karmawraca, nowosci.com.pl/karmawraca i pomorska.pl/karmawraca

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oddział Bydgoszcz przy ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz oraz w serwisach Nowości - Dziennika Toruńskiego, Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej, na www.nowosci.com.pl/karmawraca, www.express.bydgoski.pl/karmawraca i www.pomorska.pl/karmawraca.