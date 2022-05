Rekord Polski i wywalczone minima – poniedziałkowe emocje w Polish Open

Ozdobą poniedziałkowej rywalizacji był rekord Polski ustanowiony przez Ksawerego Masiuka (UKS G-8 Bielany Warszawa) na 50 metrów stylem grzbietowym – 24.68 (poprzedni należał do Tomasza Polewki – 24.71, ustanowiony w 2017 roku), ustanowiony w trakcie przedpołudniowych eliminacji. – Rano byłem wniebowzięty, były krzyki, klepanie o wodę, przeogromna radość – mówi Ksawery Masiuk. – Po południu, w trakcie finałów, nie chciałem już robić aż takich dymów, gdyż czas był niezły, ale już nie tak dobry, jak wcześniej. To był mój trzeci raz w karierze, kiedy schodzę poniżej 25 sekund. Zdecydowanie trafiliśmy z trenerem z formą. Obstawiam, że teraz nie będzie czasu na odpoczynek, bo razem szykujemy jeszcze niespodziankę, ale na razie nie chcę więcej zdradzać – dodaje zawodnik.

Wśród uczestników Polish Open – sponsorem zawodów jest PZU S.A. Nie zabrakło gwiazd polskiego pływania, na czele z mistrzem świata i Europy na 200 m stylem grzbietowym, Radosławem Kawęckim. Pływacy w Łodzi walczą nie tylko o kwalifikacje do najważniejszych imprez, ale również o wysokie nagrody finansowe. Dla najlepszych PZP przygotował pulę nagród o łącznej wartości ponad 10 tysięcy euro. Organizację imprezy wspierają także sponsorzy PZP, m.in. Arena i MCC Medale.

Kapitalnie na tym samym dystansie wypadła także Paulina Peda. Najpierw w eliminacjach popłynęła 28.24, by w finale jeszcze się poprawić i wywalczyć minimum na mistrzostwa świata. – Rano płynęłam z nastawieniem, żeby ponowić minimum na uniwersjadę, a gdzieś z tyłu głowy chciałam zaatakować minimum na mistrzostwa Europy – opowiada Peda. – Dopłynęłam, zobaczyłam że się udało, a dopiero później dotarła do mnie informacja, że zabrakło mi zaledwie dwie setne do mistrzostw świata. Bardzo się cieszyłam, że zrobiłam bardzo dobry rekord życiowy. Przez chwilę nawet myślałam, żeby zrezygnować z finału, na szczęście tego nie zrobiłam i wywalczyłam minimum na mistrzostwa świata.