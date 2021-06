Rekord Polski. W województwie kujawsko-pomorskim jest najwięcej Lewandowskich (wiad)

Zobacz galerię (9 zdjęć) Aktualnie nazwisko Lewandowski nosi w Polsce 93 tys. osób i jest to siódme pod względem popularności nazwisko w Polsce z 298 tys. nazwisk występujących w bazie PESEL. Sylwia Dabrowa Zobacz galerię (9 zdjęć)

Lewandowscy świętują sukcesy Roberta Lewandowskiego. Najwięcej w Kujawsko-Pomorskiem, bo tu ponad 1 procent mieszkańców nosi nazwisko sławnego piłkarza! W województwie kujawsko-pomorskim Lewandowscy stanowią aż 1,1% całej populacji, co jest rekordem Polski. Co prawda w liczbach bezwzględnych najwięcej Lewandowskich mieszka w Warszawie (4,5 tys.), to jednak, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, znacznie częściej mijamy na ulicach Lewandowskich w Bydgoszczy (2,9 tys.) oraz w Toruniu (2,2 tys.). Następnym bastionem Lewandowskich w kolejności jest Łódź (2,2 tys.), ale na kolejnym miejscu znowu pojawia się miasto z Kujawsko-Pomorskiego – Włocławek. Na kolejnych miejscach uplasowały się Gdańsk (1,5 tys.), Płock (1,4 tys.) oraz Szczecin 1,2 tys.