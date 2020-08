Remont ulicy Kruszelnickiego w Grudziądzu. Jak postępują prace? Zobacz na zdjęciach

Rowerzyści będą mogli jeździć po chodnikach? Pod pewnym warunkiem

- Pędzą chodnikiem z góry ulicą Lecha Kaczyńskiego na złamanie karku, a jak widzą pieszych to ostrzegają dzwonkami. Tam kiedyś dojdzie do tragedii - skarży się pani Anna z Bydgoszczy, która codziennie idzie tym chodnikiem do i z pracy. Najgorzej gdy schodzi, bo wtedy nie widzi zj...