Renata z Grudziądza jest po przeszczepie serca. Potrzebuje wsparcia. Z pomocą jej spieszą organizatorzy wrak race

Renata Zimna z Grudziądza od dawna zmaga się z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory serca. Przez nią nie mogła wykonywać nie tylko cięższych prac, ale nawet tylko nieco bardziej obciążających zwykłych codziennych czynności, jak noszenie cięższych zakupów. Jej serce mogło tego nie wytrzymać...

To miało się zmienić po przeszczepie serca. Udało się znaleźć dawcę, przeprowadzono operację. Niestety, ta nie do końca się powiodła.

Podczas operacji uszkodzeniu uległ nerw strzałkowy w nodze, przez co Renata straciła władzę nad jedną z nóg, od kolana do stopy. To wymaga rehabilitacji.

Co gorsza to, niestety, był dopiero początek komplikacji. Bo pojawiły się kolejne, m.in. cukrzyca polekowa i niewydolność nerek.

Obecnie Renata Zimna przebywa w szpitalu w Gdańsku, a jej przyjaciele z Grudziądza i okolic robią co mogą, aby znaleźć pieniądze na jej leczenie i rehabilitację.