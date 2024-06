"Razem dla Dominiki". Impreza charytatywna dla druhny OSP Boguszewo spod Grudziądza, która ucierpiała w wypadku. Dołącz też

- Chcemy, by Dominika wróciła do sprawności. Stąd pomysł na to by wesprzeć ją i jej rodzinę w tej drodze. Odwiedzałyśmy Dominikę w klinice "Budzik", wierząc że się wybudzi. I tak się stało. Teraz odwiedzamy ją w domu, wierząc że stanie na nogi - dodaje Renata Zgardowska. - To silna kobieta, więc musi się udać, a my jesteśmy drużyną więc trzymamy się razem.