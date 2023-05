Reprezentanci Zawiszy Bydgoszcz na podium kajakarskiego Pucharu Świata

Dominika Putto rywalizację w Szeged rozpoczęła od sprintu na 200 m , który już, niestety, nie jest konkurencją olimpijską. Kajakarka Zawiszy spisała się doskonale odnosząc zwycięstwo. Jak się później okazało była to jedyna wygrana biało-czerwonych w tych regatach. Niespodziewanie poza podium zakończyły finałowy bieg mistrzynie świata w czwórkach. Karolina Naja, Adrianna Kąkol, Putto oraz Wiśniewska, która zastąpiła ze złotego składu Annę Puławską, zajęły dopiero 6. miejsce. Wygrały Chinki przed Hiszpankami i Nowozelandkami.

W pucharowych zmaganiach wzięli również udział kolejni kanadyjkarze Zawiszy: Amelia Braun i Juliusz Kitewski. Braun zajęła w C-2 200 m 6. miejsce, a w C-2 500 m - 13, zaś Kitewski był 5. w C-2 1000 m.

Niepokojąco słaby występ zanotowali kajakarze prowadzeni przez bydgoszczanina Ryszarda Hoppe. Czwórka na 500 m była dopiero 8. w finale B, dwójki natomiast nie zakwalifikowały się nawet do finału C. W jedynce Rafał Rosolski by 7. w finale B.

W Szeged biało-czerwoni w sumie zdobyli 8 medali: złoty, 5 srebrnych i 2 brązowe. Za dwa tygodnie kolejny sprawdzian, tym razem gospodarzem Pucharu Świata będzie Poznań.