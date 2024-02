Retencjonowanie wody nie wygląda dobrze. Lepiej jest w Regionie Wodnym Noteci

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” rozpoczęło prace nad założeniami do Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (zPKZW) w lutym 2020 r. Na lata 2020–2022 zaplanowano budowę, odbudowę lub remont 645 urządzeń wodnych, takich jak jazy, zastawki, mnichy (budowla hydrotechniczna służąca do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach). Wytypowano 140 zadań, które miały kosztować około 157 mln zł. W dalszym okresie założenia ewoluowały i w ramach Programu realizowano łącznie ponad 500 zadań o charakterze utrzymaniowym oraz inwestycyjnym, w wyniku realizacji których miało nastąpić zwiększenie retencji szacunkowo o około 100 mln m sześciennych.

Plan wyrobiły tylko Warszawa i Bydgoszcz

Oba zarządy administrują fragmentami województwa kujawsko-pomorskiego, zachodnim i wschodnim. Za to największy teren w naszym regionie obejmuje RZGW w Gdańsku (zlewnia Wisły od ujścia Tążyny) i ten zrealizował jedno z czterech zadań.

- Zwiększanie retencji wodnej jest naszym najważniejszym zadaniem. W ostatnich dwóch latach, kiedy w całej Polsce realizowano program retencji, udało nam się zrealizować trzy duże zadania: na Jeziorze Wiecanowskim koło Mogilna, na Jeziorze Falmierowskim w Wielkopolsce (gm. Wyrzysk) i na Kanale Bachorze na Kujawach – mówi dr Grzegorz Smytry, dyrektor RZGW w Bydgoszczy, który w marcu odchodzi już na zasłużoną emeryturę.

Dzięki wybudowaniu nowego jazu na rzeczce Pannie Północnej udało się podnieść pojemność Jeziora Wiecanowskiego do 1,5 miliona metrów sześciennych. Pojemność Jeziora Falmierowskiego zwiększono do 700 tys. m, zaś Kanału Bachorze – do ponad 35 tysięcy m, łącznie z budową zbiornika retencyjnego. Wcześniej, zanim jeszcze wdrożono program retencji, zbudowano jaz a Pannie Południowej piętrzący wodę na Jeziorze Mogileńskim do miliona metrów sześciennych.