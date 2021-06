Rewitalizacja ruin zamku w Szubinie potrwa dłużej. W lipcu nie zabrzmi tu jeszcze muzyka

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

W ramach tego zadania nie tylko zabytkowe ruiny odzyskają dawny blask m.in. poprzez oczyszczenie i wzmocnienie cegieł i uzupełnienie ubytków, a także oczyszczenie ruin z nagromadzonej przez lata warstwy ziemi. Zmieni się także otoczenie zabytku, tak by chętniej zachodzili tu mieszkańcy i turyści odwiedzający Szubin.

Ruiny zamku w Szubinie przez lata przyciągały głównie dzieci i artystów. Ci ostatni zapraszali niekiedy mieszkańców na plenerowe imprezy w tym urokliwym miejscu. Ale ostatnio, coraz rzadziej. Samorząd postanowił zabezpieczyć i rewitalizować ruiny, by stały się atrakcją dla mieszkańców i turystów. Prace miały zakończyć się w maju br., ale tak się nie stało. Wykonawcy tłumaczy opóźnienia długą zimą i pandemią, która dotknęła pracowników.

Co się zmieni? Wokół zaprojektowano zieleń i elementy małej architektury. Powstaną także: kładka wewnątrz ruin zamku, miejsce do zabaw, trakt dla pieszych, a ponadto ławki i tablice informacyjne. Całość zostanie pięknie oświetlona. Kosztować ma to wszystko samorząd Szubina ponad 1,3 mln zł.