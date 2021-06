Kcynia. Inscenizacja bitwy pod Sommą. Upał nie przeszkodził rekonstruktorom w walce [zdjęcia]

Inscenizację historyczną przygotowano w ramach Nocy Muzeów. Inspiracją dla rekonstruktorów stała się przypadająca w tym roku 105 rocznica bitwy pod Sommą. To największa bitwa I wojny światowej stoczona w dniach 1 lipca – 18 listopada 1916. Do historii przeszła jako jedna z najkrwawszych bitew w historii ludzkości. By ubarwić widowisko organizatorzy -Towarzystwo Historyczne w Kcyni przy współpracy z Urzędem Miejskim w Kcyni - zaprosili do miasta grupy rekonstrukcyjne z Wielkopolski, a także z Bydgoszczy, Torunia i Żnina.