Rodzice małego pacjenta punktują szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Dyrekcja odpowiada

- Nie wiem, co się dzieje, ale na pewno nie tak powinna wyglądać opieka w bydgoskim szpitalu dziecięcym - mówi jeden z rodziców, 7-letniego pacjenta, który trafił do bydgoskiej lecznicy 5 stycznia. - Syn został przyjęty na Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, tego samego dnia pobrano od niego mocz i krew do badania, ale na tym koniec. Zwijał się z bólu, to podawano mu tylko paracetamol. Mówiono nam, że jest wolne i że nie innych badań nie można wykonać z powodu tego, że specjaliści "mają wolne".

Z relacji rodziców wynika, że dopiero w niedzielę 9 stycznia 2022 wykonano dziecku badanie USG jamy brzusznej.

- Czy naprawdę tak musi wyglądać opieka nad małymi pacjentami? - dopytuje rodzic.