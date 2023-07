Rodzina i przyjaciele pożegnali Józefa Pinterę, zasłużonego działacza NSZZ "Solidarności" w Bydgoszczy

"Od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. należał do zespołu redakcyjnego bydgoskiego pisma Komitetu Obrony Społecznej „KOS”. W latach 1981-1989 kolportował i organizował kolportaż na terenie Zakładów Chemicznych „Zachem” oraz w okolicach Żnina. Zaangażowany był w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom" - informuje Instytut Pamięci Narodowej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

"Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Dnia 5 listopada 1982 r. został powołany, obok 300 innych działaczy „Solidarności”, do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego 1983 r." Od 4 do 16 lutego 1983 r. przetrzymywany był w Areszcie Garnizonowym w Chełmnie n/Wisłą. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Kondolencje z powodu śmierci rodzinie Józefa Pintery złożył przewodniczący Sebastian Gawronek oraz Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.