Rolnicy szukają rąk do pracy, czasami bezskutecznie. Stawki rosną, ale pieniądze nie są najważniejsze. Oferty w Kujawsko-Pomorskiem

- Brak osób chętnych do pracy w gospodarstwach sprawia, że musimy postawić głównie na członków rodziny - mówi pan Michał z pow. żnińskiego, który jest producentem mleka. - To ogranicza rozwój naszych gospodarstw.

W produkcji zwierzęcej trudniej o pracownika

Jego gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. - A w oborze trzeba pracować przez cały tydzień - dodaje Doligalski. - Oczywiście osoby, które pracują także w sobotę i niedzielę, mają wolne np. we wtorek i środę, ale nie każdemu to odpowiada.

- Brak chętnych do pracy najbardziej dotyka gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i to rzeczywiście determinuje ich rozwój - uważa Piotr Doligalski, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, który prowadzi gospodarstwo w Kowrozie (pow. toruński).

- Często nie są to niskie stawki, a pomimo tego chętnych brakuje - mówi właściciel gospodarstwa w pow. świeckim. - Gdy dałem ogłoszenie, to dzwonili głównie tacy, którzy byli ciekawi, ile proponuję i ile mogą utargować. Poza tym pytali nie o to, co mieliby robić w gospodarstwie, ale o to, czy w służbowym mieszkanku jest światłowód z szybkim internetem albo taras. Większość, tak naprawdę, nie była zainteresowana pracą w gospodarstwie, niektórzy w ogóle nie mieli ochoty do roboty. Sprawdzali, testowali i tylko marnowali czas.

Najwięcej ofert pracy dotyczy zatrudnienia w gospodarstwach, w których jest bydło mleczne lub mięsne.

Na przykład operator paszowozu w gospodarstwie położonym na terenie pow. bydgoskiego może zarobić miesięcznie 4 500 - 6 000 zł brutto. Jego praca miałaby polegać na mieszaniu i zadawaniu paszy (dla bydła) paszowozem samojezdnym oraz na obsłudze ładowarek. Możliwe jest zakwaterowanie.