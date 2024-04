Krowy dają coraz więcej mleka, ale śmietanki nie spijają ani rolnicy, ani przetwórcy. Jest kiepsko

- Po przywróceniu 5 -procentowego VAT-u, niektóre sieci handlowe obiecały, że klienci ich sklepów nadal będą kupować żywność w takich cenach, jakby nadal obowiązywała zerowa stawka podatku - mówi Mariusz Falgowski, prezes Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM we Włocławku. - Szkoda, że nie dopowiedziano, kto za to zapłaci! Otóż taki prezent sieci zrobiły kosztem m.in. przetwórców mleka i rolników.

Przetwórcy walczą o utrzymanie stawek

Zauważa, że kilogram masła w hurcie kosztuje 23,50-24 zł, więc 200 - gramowa kostka nie może kosztować w sklepie detalicznym np. ok. 4 zł, bo to są ceny dumpingowe, niszczące rynek.

Na rynku mleka sytuacja jest niezwykle trudna

- Sytuacja na rynku mleka jest niezwykle trudna - uważa Waldemar Broś, do niedawna prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Zw. Rew. , obecnie wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej. - Rolnicy i przetwórcy zainwestowali, a ceny mleka utrzymują się na niskim poziomie - 2 zł za litr lub nieco ponad 2 zł. Przychody rolników spadają. Jeśli porówna się ceny wypłacone w br. do tych z 2023, to są one niższe o ponad 12 procent.

Z czego to wynika? - Z tego, że spółdzielnie mleczarskie i inne zakłady, które kupują mleko w tym roku mają zdecydowanie niższe przychody, o około 10-15 proc. - twierdzi wiceprezes Broś. - W związku z tym cena za skupione mleko jest niższa, kolejnych obniżek wykluczyć nie można. Nadal spadają ceny zbytu. Od października minionego roku cena odtłuszczonego mleka w proszku spadła o ponad połowę! Produkujemy dużo serów, a pół roku temu kosztowały średnio powyżej 19 zł/kg, dziś to ok. 16 zł/kg a czasami nawet jeszcze mniej. W dodatku otrzymujemy sygnały, że na nasz rynek dociera coraz więcej znacznie tańszych serów z importu! Podobnie jest z masłem, chociaż cena tego towaru (pół roku temu - 26,5 do 27 zł/kg, dziś 24 zł/kg) na razie jest dosyć stabilna.