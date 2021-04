Rolnicy walczą, by unijny Zielony Ład nie zniszczył gospodarstw konwencjonalnych

- Największe zagrożenie dla rolników prowadzących gospodarstwa konwencjonalne to ograniczenia (w ramach proponowanego Europejskiego Zielonego Ładu) w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów - stwierdził Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, prowadzący gospodarstwo w pow. żnińskim.

O założeniach Europejskiego Zielonego Ładu rozmawiały niedawno prezydia Copa-Cogeca (to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze) z Januszem Wojciechowskim komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa.

Zdaniem prezesa izby, jeśli średnia w Unii Europejskiej - w przypadku środków ochrony roślin - wynosi 3,5 kg/ ha (chodzi o zużycie substancji czynnych), a w Polsce mamy zaledwie 2,5 kg/ha, to w przypadku naszych rolników ograniczenia powinny być mniejsze. - Inaczej nie będziemy mogli konkurować na unijnym rynku - dodaje.

Jak relacjonuje - po spotkaniu z komisarzem - Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, komisarz Janusz Wojciechowski powiedział, że masowa produkcja żywności jest wyścigiem donikąd, bo nie ma w niej miejsca dla rolników: „Rolnicy są zmuszani do wyścigu na coraz większą intensywność produkcji, ale zwycięzców w tym wyścigu będzie bardzo niewielu”.

Przytoczył dane, z których wynika, że w ciągu ostatniej dekady zniknęło z rynku ok. 4 milionów gospodarstw, czyli 1000 dziennie. Komisarz przyznał, że potrzebne są też duże gospodarstwa, ale jego zdaniem system nie może zabijać najsłabszych.

Wspólna Polityka Rolna ma służyć wszystkim

Zdaniem komisarza Wspólna Polityka Rolna musi wspierać rolnictwo, które daje szanse większej liczbie rolników.

- Ze zrozumieniem podchodzimy do pomysłów wsparcia np. rolnictwa ekologicznego – mówił Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. - To odpowiada na zapotrzebowanie konsumentów. Ale nie może to oznaczać, że zapominamy o rolnictwie konwencjonalnym, albo traktujemy je po macoszemu. Wspólna Polityka Rolna musi służyć wszystkim rolnikom.