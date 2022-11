Rolnik Roku 2022.Ostatnia szansa na zgłoszenie kandydatów!

Laureat zachęca innych rolników

W 2018 roku został jednym z laureatów tego konkursu. W kategorii gospodarstw powyżej 100 ha Leszek Olszewski zajął II miejsce, ale zdobył także tytuł Najbardziej Innowacyjnego Rolnika. Był pozytywnie zaskoczony.

- Warto brać udział w tym konkursie - uważa pan Leszek, który z żoną Małgorzatą postawił na produkcję mleka. Państwo Olszewscy twierdzą, że nie żałują tej decyzji, chociaż nie jest to łatwy kawałek chleba.

- Kiedyś rozmawiałem z holenderskim rolnikiem na temat produkcji mleka i on zauważył, że to co jest trudne, jest opłacalne - dodaje rolnik. - No i produkcja mleka jest opłacalna, ale i trudna. Pomimo tego, że mamy zrobotyzowaną oborę, to i tak ciągle trzeba krów doglądać. Komputery wszystkiego za człowieka nie zrobią.