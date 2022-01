Rolnik sam w domu. Kobiety w Kujawsko-Pomorskiem wolą szukać szczęścia w mieście

Obwarzanek beznadziei

Prowadzony przez kilka lat Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich wykazał, że dla młodych kobiet tradycyjna wieś nie jest miejscem postrzeganym jako atrakcyjne. I to zarówno do pracy, jak i do życia na co dzień. Potencjalne żony rolników migrują więc do większych ośrodków, gdzie mogą spełnić swoje aspiracje życiowe. Wieś postrzegają jako miejsce, w którym pozostają głównie ludzie starsi i słabiej wykształceni.