Rolnikom i firmom transportowym brakuje paliwa. Interweniują na samej górze

- Odpowiedzi jeszcze nie ma, a problem trwa. Sam otrzymałem połowę zamówionej ilości paliwa, bo przewoźnicy nie dostają tyle, ile zamawiają i dlatego to, co mają, dzielą między rolnikami, z którymi współpracują. To dla nas problem, dodatkowe obciążenie w szczycie prac i wyższe koszty – podkreśla Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.