Rondo 4 Czerwca 1989 Roku w Bydgoszczy zarośnięte. "Warto zadbać, by to miejsce wyglądało schludnie"

Ekologia to jedno, bezpieczeństwo to inna sprawa

Na prośbę o odniesienie się do tej kwestii odpowiada Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy: - Wystąpię z pytaniami w tej sprawie do WGK - zapewnia. Zaraz dodaje jednak: - Co do zasady, od lat już stawiamy na to, by tam, gdzie to możliwe, kosić trawę jak najrzadziej. Chodzi o względy ekologiczne, utrzymanie wilgoci w nasadzeniach i na trawnikach, co jest szczególnie ważne w dobie zmian klimatycznych. Zawsze jednak staramy się dbać o to, by w miejscach kluczowym dla bezpieczeństwa ruchu kosić trawę. Tu istotniejsze są właśnie względy bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego i pieszych.

Czekamy na pełną odpowiedź WGK w sprawie zieleni na rondzie 4 Czerwca 1989 Roku.