Rozkład jazdy autobusów wywołał niepokój mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego

- Mieszkam w miejscowości Ciechocin, a dzieci dojeżdżają do szkoły do Torunia. Ukazał się rozkład jazdy PKS i okazało się, że dzieci nie mają jak dojechać do szkoły. Pierwszy autobus jest w Toruniu o godzinie 9, a powrotny...o 9.25. Za nieposłanie dziecka do szkoły grożą karami. Jak to dziecko ma uczęszczać do szkoły, skoro nie może do niej dojechać na czas? Nie mówiąc już o powrocie do domu. Czy ktoś to przemyślał? Kontaktowałam się z PKS Arriva i okazało się że połączenia są nierentowne. A jak mogą być rentowe, skoro jedyny autobus od czasu pandemii jeździł do Torunia o 12.30? Sprawę zgłosiłem do kuratorium, ale niestety oni nie mają wpływu na możliwość dojazdu dzieci do szkoły – informuje nasz czytelnik.