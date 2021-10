Rozpad Klubu Twoje Miasto, Twój Powiat 2001 w Radzie Miasta Chełmna

Przypomnijmy, Twoje Chełmno, Twój Powiat 2001 w wyborach samorządowych w 2018 roku wprowadziło do Rady Miasta Chełmna sześciu radnych - to: Wojciech Strzelecki, Michał Wrażeń, Marek Olszewski, Marek Gębka, Adam Maćkowski, Remigiusz Mikrut. Ten ostatni zrezygnował, a jego miejsce zajął Krzysztof Jaruszewski, który jest radnym niezależnym.

Wojciech Strzelecki: Nie ma porozumienia, więc szkoda zdrowia

- Mój stan zdrowia nie pozwala mi na pracę w tym klubie - przyznaje Wojciech Strzelecki., przewodniczący Rady Miasta Chełmna - Trochę nam się rozjechały drogi - mi i Markowi Olszewskiemu od tej, którą podąża Michał Wrażeń. Od dwóch miesięcy biłem się z myślami, bo każde posiedzenie Klubu wiele mnie kosztowało. Ostatecznie decyzję podjąłem spontanicznie i ogłosiłem ją podczas sesji. Doszedłem do wniosku, że trzeba odpuścić. Z koalicji, oczywiście, nie wychodzę.

- Od początku tej kadencji nie było komfortu pracy wewnątrz naszego ugrupowania - mówi Marek Olszewski, który był przewodniczącym klubu. - Zaczęło się od tego, że jeden z naszych radnych nie wszedł do koalicji z ugrupowaniem burmistrza. Sam więc się wykluczył z naszych spotkań. Chciałem wraz z przewodniczącym Rady Miasta jakoś to zespolić - by, mimo iż nie jest w koalicji, pracował z nami. Wpadliśmy na pomysł, aby powołać Klub Radnych Twoje Chełmno, Twój Powiat 2001. I ostatecznie, właśnie w trójkę, porozumieliśmy się i utworzyliśmy Klub na początku tego roku.