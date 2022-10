Rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi [zdjęcia]

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem to uczelnia, która na trwałe wpisała się w krajobraz stolicy Borów Tucholskich. Nierozerwalnie z nią związana.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK w Toruniu. Profesor ma też zajęcia w Tucholi, a temat, któremu poświęcił uwagę - wpływ zmiany klimatu na zdrowie, wywołał wiele emocji. Wystarczy przywołać dane o topniejących lodowcach - zjawisko to liczone jest w dekadach, ale zmiany obserwowane są niemal co roku!

Poruszające było także wystąpienie rektora WSZŚ.