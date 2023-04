Rozpoczyna się budowa nowoczesnego Centrum Sportu w Sicienku. Inwestycję zaczną od boiska

- Nie będzie to modernizacja, ale zupełnie nowy obiekt ulokowany w miejscu obecnego stadionu, który nie spełnia już współczesnych standardów – tłumaczył nam wójt Piotr Chudzyński, gdy trwały przygotowania do kosztownej inwestycji.

Nie tylko dla sportowców

Skorzystają także mieszkańcy, bo z myślą o nich zaprojektowano w nowym centrum m.in. siłownię i boisko do gry w squasha. Będzie tu także można pograć w ping -ponga. - Obecnie siłowni w gminie nie ma żadnej, a squash?

- W innych gminach mają takie obiekty. Myślę, że boisko do squasha w Sicienku także nie będzie stało puste. Mieszkańcy, by pograć, nie będą już musieli jechać do Bydgoszczy – zapowiada Piotr Chudzyński.