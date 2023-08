Rozwody w województwie kujawsko-pomorskim. Tyle małżeństw rozstało się w minionych latach

Mamy nowe dane, dotyczące rozwodów na naszym terenie.

- W 2022 roku w naszym województwie rozwiodło się 3477 małżeństw - informuje Michał Cabański, starszy specjalista w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych w Bydgoszczy. - Rok wcześniej odnotowano 3783 rozwody.

To oznacza spadek o prawie 9 procent w ciągu roku. O tendencji spadkowej na razie nie ma co mówić, ponieważ jeszcze rok wcześniej (2020) rozwiodło się w regionie 3416 par.

Pandemia i inflacja powstrzymują wiele żon i mężów przed definitywnym rozstaniem. Jest jeszcze jeden czynnik, który powoduje odsuwanie myśli od rozwodu. Ekonomista Marek Zuber zwracał na niego uwagę: - W czasach kryzysu hipotecznego pary najbardziej scala kredyt. Nawet, jeśli małżonkowie chcą się rozejść, to często żadnej ze stron nie stać na to, żeby spłacić drugą osobę. W tym celu trzeba zaciągnąć nowe zobowiązanie. Parom łatwiej jest utrzymać gospodarstwo domowe niż jednej osobie. I dotyczy to też tych, którzy posiadają własne mieszkania czy domy, bez obciążeń kredytowych, nie mówiąc już o wynajmowanych lokalach.