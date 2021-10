Rusza budowa kina w Tucholi. Kamień węgielny wmurowany z udziałem ministra Łukasza Schreibera [zdjęcia]

Na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kowalskiego w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kina wziął udział minister Łukasz Schreiber, a także przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi Krzysztof Joppek z radnymi, wykonawca inwestycji oraz inni zaproszeni goście.

- To radosna chwila - mówił minister Łukasz Schreiber. - Chwila, na którą bardzo wielu w Tucholi czekało. Ta inwestycja, o której zaczęliśmy rozmawiać w gabinecie burmistrza jakieś dwa lata temu. Dzisiaj są zapewnione na nią wszystkie środki. Skoro udało się z takim impetem ruszyć, to znaczy, że już na horyzoncie widać finał tych prac. Gratuluję wszystkim, którzy zaangażowani. Zaręczam, że zawsze można na mnie liczyć. Jest tu też doradca wojewody, pan Jerzy Kowalik, który razem ze mną ze strony rządowej, centralnej wspierał Państwa.

Burmistrz Tadeusz Kowalski potwierdził słowa ministra, że przed dwoma laty, po wyborach, zrodził się pomysł budowy kina. - Dowiedziałem się, że oprócz polityki, szachów kolejną z pasji pana ministra jest właśnie kino - mówił burmistrz. - Nawet sobie trochę o kinie podyskutowaliśmy. I taki pomysł się zrodził, żeby to kino, które jest marzeniem wielu mieszkańców, wybudować.

Kowalski przypomniał, że w 2001 r. kino w Tucholi spłonęło. Od tego czasu, w Tucholi oprócz budowy kina mówiło się o czterech inwestycjach. Jedną z nich była hala widowiskowo- sportowa. - Kino się dziś materializuje, bo ten symboliczny kamień wmurujemy - stwierdził burmistrz. - Wykonawca wyłoniony z Tucholi na pewno tę inwestycję z należytą starannością wykona i za jakiś czas zgodnie z harmonogramem będziemy się cieszyć oddaniem kina do użytku. To wsparcie rządowe jest bardzo ważne.