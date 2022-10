Rusza nowy sezon PŚ w short tracku. W Montrealu wystartuje 11 Polaków

Po sześciu i pół miesiącach przerwy od oficjalnej rywalizacji łyżwiarze z krótkiego toru wracają do ścigania. Biało-czerwoni (sponsorem polskiego short tracka jest PGE Polska Grupa Energetyczna) w maju rozpoczęli przygotowania do otwierającego się sezonu. Jak przyznają w polskim obozie, tym razem wyglądały one nieco inaczej niż w poprzednich latach.

– Zmieniliśmy lekko koncepcje treningowe. Wykorzystaliśmy przygotowania na długim torze w większym stopniu, niż bywało to wcześniej. Postawiliśmy również na zwiększenie możliwości wytrzymałościowych zawodników, stosując metody czy formy treningu poza lodem. Na samym torze skupiliśmy się bardziej na jakości jazdy. Liczymy, że przeniesie to efekty w sezonie – mówi Urszula Kamińska, szkoleniowiec polskiej reprezentacji, która rozpoczyna swój piąty sezon w tej roli.

Skład naszej kadry na dwa najbliższe zawody Pucharu Świata (tydzień po Montrealu zawodnicy wystartują w Salt Lake City) wyłoniły na przełomie września i października eliminacje we włoskim Bormio, gdzie biało-czerwoni rywalizowali kontrolnie z miejscową reprezentacją. Polki wygrały z Włoszkami na wszystkich dystansach, a Polacy jak równy z równym mierzyli się z łyżwiarzami z Półwyspu Apenińskiego. Wśród kobiet kwalifikacje uzyskały Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Gabriela Topolska oraz Hanna Sokołowska, a wśród mężczyzn Michał Niewiński, DianeSellier, Łukasz Kuczyński, Paweł Adamski, Neithan Thomas (Kanadyjczyk otrzymał już polski paszport) i Mateusz Mikołajuk. Pewna startu za oceanem – z uwagi na wyniki w poprzednim sezonie – była z kolei Natalia Maliszewska, która na początku października dołączyła do naszej reprezentacji. Ubiegłoroczna brązowa medalistka cyklu PŚ na dystansie 500 metrów powoli wraca do dawnej dyspozycji i ciężko określić, na co stać ją w nadchodzących miesiącach.