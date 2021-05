Ruszyły szczepienia na hali w Świeciu. Były drobne komplikacje

Do Świecia trafić miały głównie jednodawkowe szczepionki firmy Johnson&Johnson . Ale trafiły te wyprodukowane przez firmę Moderna oraz Pfizer .

- Zostaliśmy o tym poinformowani w nocy. A prawdopodobnie jest to podyktowane majówkową akcją szczepień - mówi Beata Sternal - Wolańczyk, dyrektor Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu. - Dzwonimy, informujemy i przesuwamy terminy. Ludzie chcą się zaszczepić mimo wszystko. W miejsce tych, którzy rezygnują, zapisujemy pacjentów z nowotworami - dodaje.

Są też drobne problemy z systemem powiadamiania. - Do pacjentów przychodzą SMSy, że szczepienie odbędzie się w hali, ale zamiast poprawnego adresu, w wiadomości zostaje podany adres przychodni – mówi dyrektor Sternal - Wolańczyk. - To rządowy system powiadamiania. Próbujemy coś z tym zrobić, ale póki co bez skutku. Dlatego warto podkreślić, że wszelkie szczepienia organizowane przez przychodnię realizowane są w hali – dodaje.

Przypomnijmy, że na szczepienie można się zarejestrować dzwoniąc pod numer 518 915 063 lub 789 284 607.