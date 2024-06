Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Taki był w całym 2023 roku

Pod koniec zeszłego roku stopa bezrobocia rejestrowanego dla naszego województwa wyniosła 7,1 proc. Żaden to dla nas powód do dumy. Dla porównania: według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia wyniosła 5,1 proc.

Nierówny rozkład

Na naszym terenie większość bezrobotnych stanowiły kobiety (57,5 proc. spośród wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy). Wśród nich średnio co trzecia to była pani, która po urodzeniu dziecka już nie podjęła zatrudnienia.

Mniejszy wybór

Spada bezrobocie, co cieszy, ale też ubywa ofert pracy, co smuci. W rok liczba ofert zmalała o prawie ćwierć. - Zgłoszonych zostało 49627 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, to o 24,6 proc. mniej - kontynuują w WUP.

Ubiegłoroczna mniejsza liczba wakatów to nie był problem, dotyczący jedynie naszego regionu. W prawie całej Polsce mówiło się o tzw. redukcji ofert pracy. W efekcie spadku ich liczby, wartość wskaźnika zmalała do poziomu najniższego od prawie trzech lat i zbliżyła się, jak to określili autorzy Barometru Ofert Pracy, do covidowego dna (przypomnijmy: koronawirus pojawił się w Polsce w marcu 2020 roku, a jego skutki do dzisiaj odczuwamy).