Rynek pracy we Włocławku i powiecie włocławskim - jakie obawy, jakie nadzieje?

Na rynku pracy we Włocławku i powiecie włocławskim sytuacja jest stabilna. Firmy co prawda szukają oszczędności, ale zdecydowana większość planuje nie zwalnianie, ale zatrudnianie pracowników.

Stary rok we Włocławku i powiecie włocławskim pożegnaliśmy bezrobociem na poziomie ponad 7 tysięcy osób. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku wynika, że w rejestrach bezrobotnych zalazło się w końcówce roku 7242 osób, przy czym z Włocławka było zarejestrowanych 3443 bezrobotnych, a z powiatu włocławskiego - 3799. Jeśli te dane porównać z końcówką roku poprzedniego, to w 2023 sytuacja była lepsza niż w 2022, bo wtedy na koniec roku bezrobotnych było 7490, a więc o 240 więcej.