We Włocławku i powiecie włocławskim budownictwo i przemysł wyhamowują z zatrudnianiem pracowników. Jest mniej ofert pracy

Włocławek obiegła ostatnio wiadomość, że w Centrum Dystrybucyjnym LPP w Brzeskiej Strefie Gospodarczej pracę traci z końcem tego miesiąca 200 pracowników. Jak się okazało, były to osoby zatrudnione w oparciu o umowę na czas określony, właśnie do końca listopada. Jak się dowiedzieliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, w świetle przepisów prawa pracy to nie było zwolnienie grupowe.

Na koniec ubiegłego miesiąca we włocławskim PUP zarejestrowanych było 7093 bezrobotnych - 3381 z Włocławka i 3712 z powiatu włocławskiego. W porównaniu z końcem września liczba zarejestrowanych wzrosła o 9 osób. - W tym miesiącu też nie widać większej liczby rejestrujących się - mówi Anna Jackowska, dyrektor PUP we Włocławku. Ale ofert pracy jest mniej, co świadczy o tym, że zapotrzebowanie na pracowników spada.

O ile jeszcze w pierwszym półroczu tego roku włocławski PUP dysponował ponad 1000 ofert pracy, a na początku drugiego półrocza było 900 lub 800, to przedwczoraj wolnych miejsc pracy było dla 734 osób. I co ważne - mniej jest ofert w budownictwie, bo tylko 170. Owszem, to nie jest pełnia sezonu, ale wydaje się, że to także zapowiedź tego, co czeka tę gałąź gospodarki - spowolnienie. - Jeszcze niedawno co trzecia oferta dotyczyła budownictwa, obecnie to już co czwarta - zauważa dyrektor Jackowska.