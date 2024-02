Rynek w Skępem z koziołkiem w tle. Tak wygląda atrakcja turystyczna w powiecie lipnowskim

Osada targowa między jeziorami

Po Kościeleckich miasteczko przypadło Mieleckim, potem należało do Działyńskich, a na końcu do rodu Zielińskich herbu Świnka. Gdy w 1489 roku biskup płocki Jan Lubrański wydał zgodę na powstanie klasztoru Bernardynów, Skępe zaczęło się powoli rozwijać. Miastem było do roku 1867, gdy straciło ten przywilej za karę za udziału zakonników w powstaniu styczniowym (1863 -1864). Prawa miejskie przywrócono dopiero w wolnej Polsce – w roku 1997.

Kamieniczki przy rynku w Skępem

- Na skępskim Rynku nie ma okazałych kamienic. Są to raczej parterowe kamieniczki o cechach barokowo-klasycystycznych z końca XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku – mówi Bożena Ciesielska. - Domy mają dwuspadowe dachy kryte dachówką, a w szczytach pięterka. Wszystkie kamieniczki są usytuowane - wzorem innych miast - szczytami do ulicy. Są to budynki trójosiowe, czyli liczące trzy otwory w szczycie, lub czteroosiowe. Szczyty domów wykazują podobieństwo do tego elementu architektury w prezbiterium klasztoru w Skępem.

Wiele z opisywanych domów było przebudowywanych w późniejszych latach i utraciło swój pierwotny wygląd (gzymsy, naroża, pilastry, płyciny, spływy, uskoki). Można zauważyć, że kamieniczka nr 7 leży po przekątnej do kamieniczki nr 17, dom 8 do nr 18, a nr 9 do nr 19. Dom nr 10 nie ma swojego odpowiednika, ale można przypuszczać, iż kiedyś miał.