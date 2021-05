Ryszard Kowalski kontra GKM Grudziądz. O co chodzi w sporze klubu ze słynnym tunerem?

O jakich okolicznościach mowa? Wyjaśniamy. Przed sezonem GKM zamówił w Cierpicach sześć silników (każdy kosztował ponad 28 tys. zł netto). Otrzymali je Bartkowiak, Łobodziński i Lachbaum, a dwa pozostały do dyspozycji klubu. I właśnie z tych dwóch w ostatnich meczach korzystał Przemysław Pawlicki (a także w mniejszym zakresie Krzysztof Kasprzak).

Tuner kilka razy zwracał uwagę na ten drobiazg. Gdy jeden z silników trafił do serwisu, a Pawlicki w meczu z Motorem sięgnął po drugi, nadszedł czas radykalnych rozwiązań.

Ryszard Kowalski wyjaśnia: "Współpraca naszego teamu z klubami jest jasna i klarowna. Nie przygotowujemy silników dla seniorów, a jedynie dla juniorów. Powód nr 1: seniorzy podpisując umowę z klubem i otrzymując pieniądze na przygotowanie powinni być zobowiązani, aby samodzielnie zorganizować sobie silniki dostosowane do ich możliwości. Powód nr 2: chcemy wspierać młodych zawodników, którzy zwyczajnie nie są w stanie zapewnić sobie z własnych środków nowych jednostek i ułatwić im dostęp również do sprzętu wychodzącego spod naszej ręki."

W Grudziądzu uważają, że skoro zapłacili za silniki, to mieli prawo dowolnie nimi dysponować. Problem w tym, że umowa z Ryszardem Kowalski dokładnie to precyzuje. Sprawa ma jeszcze drugie dno. Przemysław Pawlicki ma drzwi do Cierpic zamknięte od dłuższego czasu z przyczyn poza sportowych.

"Żaden z tych zawodników nie współpracuje i nie będzie współpracował z naszym teamem ze względu na sprawy osobiste oraz ograniczenia ilościowe, o których wspomnieliśmy i o których w pierwszej kolejności poinformowaliśmy klub przed podjęciem współpracy. Zanim zdecydowaliśmy się na zerwanie współpracy kilkukrotnie podejmowaliśmy rozmowy z klubem w celu rozwiązania tej sytuacji" - podkreśla w oświadczeniu tuner.

Sześć wspomnianych silników nie będzie już serwisowanych przez Kowalski Racing. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprzętem zajmie się bydgoski mechanik Witold Gromowski. Ryszard Kowalski nadal będzie natomiast nadal przygotowywał motocykle dwóch żużlowców GKM Nickiego Pedersena i Norberta Krakowiaka, którzy mają z nim indywidualne umowy.