Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach i szkolnych oddziałach przedszkolnych we Włocławku [zdjęcia]

„Dokonując analizy liczby wolnych miejsc w porównaniu z liczbą dzieci nieprzyjętych w zależności od grupy wiekowej, przewiduje się, że Gmina Miasto Włocławek zapewni miejsca do realizacji wychowania przedszkolnego wszystkim chętnym dzieciom. W naborze do Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Włocławek na rok szkolny 2023/2024 przygotowano 2375 miejsc. Przyjęto 2233 dzieci. Dla 108 dzieci, które nie dostały się do żadnego przedszkola pozostały 142 wolne miejsca” – informuje Urząd Miasta Włocławek.