Sąd w Rumunii nie potwierdził zarzutów firmy Alstom do Pesy. Miliardowy kontrakt już w realizacji!

Jak już pisaliśmy, kontrakt w Rumunii to dotąd największe, po dostawie 186 tramwajów Warszawie, zlecenie dla producenta z Bydgoszczy.

20 pociągów dla Kolei Rumuńskich za 1,2 mld zł

Podpisana w grudniu ubiegłego roku umowa obejmuje dostawę co najmniej 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych klasy Inter-Regio wraz z 15-letnim utrzymaniem oraz opcjami na dodatkowe 9 sztuk i kolejne 15 lat utrzymania. Jej wartość to 1,2 mld złotych.

Jeden zarzut - zbyt niska cena utrzymania pojazdów

Czytamy tam również, że z wielu zarzutów złożonych przez Alstom (jedynego konkurenta Pesy w tym przetargu) w sądzie utrzymał się tylko jeden - dotyczący zbyt niskiej ceny utrzymania pojazdów. Był to jeden ze składników oceny oferty. Odrzucono m. in. zarzuty o braku dopuszczenia do ruchu, nienależytego wywiązania się z innych umów czy złej aranżacji miejsc.