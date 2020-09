Salmonella w mięsie z Żabki! GIS ostrzega i wycofuje niebezpieczny produkt [NOWE OSTRZEŻENIE]

Ważny komunikat dla klientów Żabki. GIS ostrzega przed partią produktu "PAŁKA KURCZAKA MROŻONA". Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny w ostrzeżeniu, partię mięsa uznano za produkt niebezpieczny. Czytaj więcej!

Ostrzeżenie GIS: Niebezpieczny produkt w Żabce! Nowe ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS podał w najnowszym komunikacie ostrzeżenie dotyczące produktu pn. "PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G". Jak czytamy w ostrzeżeniu zamieszczonym na stronie GIS, w trzech partiach filetów z kurczaka w marynacie wykryto wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow.

Ostrzeżenie GIS: Kolejny produkt wycofany z Polski! W wyniku działań urzędowych władz Włoch wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow w 3 partiach filetów z kurczaka w marynacie. Podczas postępowania przeprowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ustalono, że podudzia z kurczaka pozyskane z jednej z trzech partii ubojowych, których dotyczyło powiadomienie Włoch zostały poddane mrożeniu w zakładzie jednego z odbiorców mięsa świeżego.

WAŻNE! Spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą. Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Ten produkt uznano za niebezpieczny: PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G

Numer partii: 2050618

Data mrożenia: 06.05.2020

Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020

Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363

Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań

Salmonella w mięsie z Żabki Firma Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła na swojej stronie internetowej http://janex.waw.pl/ w zakładce „Aktualności” oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonego numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku „jako niezdatne do spożycia przez ludzi” oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.

- Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym dostaliśmy powiadomienie od Inspekcji Weterynaryjnej w ramach systemu RASFF o podejrzeniu obecności Salmonelli Enterritidis w mięsie drobiowym pochodzącym z ubojni „SUPERDROB”, które to mięso dostarczone zostało przez Janex do magazynów centralnych Żabki Polska S. A. . W związku z powyższym należy uznać produkty drobiowe Janex oznaczone numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku jako niezdatne do spożycia przez ludzi.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. JANEX S. i E. Wiesiak Sp. Jawna nie jest odpowiedzialny za pojawienie się bakterii w mięsie drobiowym. Do zakażeń dochodzi najprawdopodobniej kurnikach, w których hodowany jest drób. Należy również przypomnieć, że bakterie Salmonelli Enteritidis są zagrożeniem, jeżeli spożywa się mięso na surowo. Drób poddany obróbce termicznej powyżej 70°C poprzez gotowanie, pieczenie bądź smażenie jest bezpieczny dla konsumenta - czytamy w oświadczeniu.

Żabka Polska po otrzymaniu informacji od dostawcy o obecności bakterii Salmonella w produkcie PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania z obrotu kwestionowanej partii. Nie należy spożywać produktu oznaczonego numerem partii i terminem przydatności do spożycia wskazanymi w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem - ostrzega GIS.