Salmonella w rukoli dostarczanej m.in. do Biedronki i Lidla. GIS wydał ostrzeżenie

Sanepid prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w sprawie wykrycia bakterii we wskazanych wyżej produktach. GIS, na swojej stronie internetowej, zaleca także, by nie spożywać produktów z partii objętych komunikatem. - W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po ich spożyciu, należy skontaktować się z lekarzem – czytamy na stronie GIS-u.

Sieć Lidl poinformowała na swojej stronie o wycofaniu partii produktów ze swoich sklepów. Ci, którzy kupili produkty, które mogą być skażone bakterią, mogą zwrócić je do sklepu. - Zapraszamy do zwrotu artykułów w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktów „Eisberg Rukola 100 g”, „Dwupak Mix Sałat z rukolą (2x50 g)” oraz „Mix Sałat z rukolą 140 g” z terminami przydatności do spożycia od 03.09 do 07.09.2020. Wszystkie inne produkty sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe sałaty, nie są objęte wycofaniem – czytamy na stronie Lidla.