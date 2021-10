Samorządowcy z regionu są pełni obaw o przyszłe dochody swoich miast i gmin. Mówili o tym podczas konferencji w Grudziądzu

W zmianach finansowania miast i gmin samorządowcy widzą zagrożenie

Przed kilkoma dniami Sejm przyjął ustawę o dochodach bieżących samorządu terytorialnego.

- Ona w bardzo zły sposób zmienia finanse samorządowe i co więcej zmiany te są trudne teraz do oszacowania, a do 15 listopada wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą złożyć swoje projekty budżetów - otwierając spotkanie - mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. I dodawał: - Senat wprowadził do ustawy bardzo istotne poprawki, które bazowały na opiniach samorządowych, głównie Związku Miast Polskich, ale Sejm te poprawki odrzucił.