OPEC Grudziądz musi odchodzić od spalania węgla. Ma duże szanse na dotację do budowy kotła do spalania... słomy Daniel Dreyer

Obecnie 80 proc. energii OPEC produkuje spalając węgiel. W 2025 r. połowa energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych Piotr Bilski

Grudziądzka spółka OPEC-Ineko przygotowuje się do budowy kotła na luźną słomę. To inwestycja za ok. 70 mln zł. Spółka zdobyła na nią dofinansowania z dwóch źródeł. Musi wybrać jedno.