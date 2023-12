Samorządowe stowarzyszenia z Kujawsko-Pomorskiego dostaną miliony. Na inwestycje

Popłynęły kolejne miliony do regionu. Tym razem po pieniądze przyjechali samorządowcy z Brodnicy, Rypina, Radziejowa i Inowrocławia oraz okolicznych gmin.

Samorządy się dogadały

To już ostatnie powiaty, do których spłyną pieniądze na podstawie porozumień miejscowych samorządów z samorządem wojewódzkim. Chodzi o tzw. obszary prowadzenia polityki terytorialnej (OPTT). W ramach porozumienia województwo gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, natomiast połączone w ramach OPTT samorządy zobowiązują się do realizacji zadeklarowanych przedsięwzięć. Tym razem po wielomilionowe wsparcie sięgnęły samorzady z Brodnicy, Rypina, Radziejowa i Inowrocławia.

- Za jednym zamachem przekazaliśmy partnerstwom OPPT do dyspozycji 50 mln euro – nie krył satysfakcji marszałek Piotr Całbecki. - To ostatnie podpisywane w tej perspektywie tego typu porozumienia. Wchodzimy w realizację naszej polityki terytorialnej z solidnym pakietem dobrze przygotowanych projektów i procedur wdrożeniowych.